Сомнолог Бочкарев: дневной сон не дольше 20 минут поможет восстановить силы

Хронический недосып сильно влияет на качество жизни: человек быстро утомляется и раздражается, испытывает апатию и проблемы с памятью, а также постоянно хочет есть. О способах борьбы с нехваткой сна рассказал старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории сомнологии НМИЦ имени В. А. Алмазова, кандидат медицинских наук Михаил Бочкарев в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

Специалист подчеркнул, что к главному фактору в борьбе с недосыпом относится желание что-то изменить в своей жизни. Если у вас мало времени на сон, можно заменить его физической активностью или прогулкой на свежем воздухе по пути на работу.

Однако при недосыпе все же лучше поспать днем, передает АБН24. Делать это лучше до 15:00. Короткий сон на 10–20 минут поможет восстановить силы. В выходные можно наверстать часть недосыпа за будни. Это улучшит самочувствие и поднимет настроение. Однако хронический недосып негативно влияет на работу сердца, предупредил сомнолог Бочкарев.