Шлейф стыда и неудобств. Нарколог назвал эффективный способ вылечить алкоголика

Настойчивые уговоры и обвинения в адрес больного алкоголизмом приведут к обратному эффекту. Для того чтобы подтолкнуть человека начать лечение, нужно убедить его при помощи доводов, сообщил Lenta.ru кандидат медицинских наук, нарколог Николай Чередниченко.

«Соберите факты: соседи видели его пьяным, вы испытываете стыд, он занимал деньги и не возвращал. Этот шлейф стыда и неудобств — не ваша вина, но это реальность, которую он должен увидеть со стороны», — объяснил доктор.

Любой напор породит протест, поэтому Чередниченко предостерег от обвинений и давления. По его словам, алкоголик выстроил стену отрицания проблемы, и пробиться сквозь нее можно лишь когда он трезв, подавлен и уязвим. Для этого нужно показать ему разрыв между тем, как он видит себя и каким становится под действием спиртного.

Вопреки заблуждению алкоголь не способен поднять настроение, сообщил ранее главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин. Каждый четвертый зависимый страдает депрессией.