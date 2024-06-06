Шеф-бармен Троян рассказал, что для приготовления полезного летнего коктейля понадобятся семена чиа и киви

Чтобы приготовить полезный летний коктейль, необходимо купить семена чиа, киви и газировку. Об этом изданию «Москва 24» рассказал шеф-бармен Владимир Троян.

Рецепт выглядит следующим образом: в 70 миллилитров теплой воды и 200 миллилитров содовой газировки необходимо добавить два киви, 30 граммов любого сиропа со вкусом лемонграсса и две чайные ложки семян чиа. Киви необходимо измельчить в блендере до состояния пюре.

«Семена чиа нужно заранее подготовить: высыпать в чашку, залить теплой водой и оставить на ночь. За это время они впитают в себя жидкость, увеличатся в размерах», — сказал Троян.

Тем, кто любит коктейли послаще, можно использовать газировку со вкусом лимона и лайма.