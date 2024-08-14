Сексолог Хафизова: регулярная интимная близость снижает уровень стресса
Интимная близость действительно оказывает положительное влияние на здоровье и продолжительность жизни. Об этом рассказала сексолог Резеда Хафизова в беседе с ИА НСН.
По ее словам, регулярные занятия любовью способны снизить риск развития некоторых заболеваний, например сердечных. Кроме того, сексуальная активность улучшает настроение и снижает уровень стресса, добавила эксперт.
Она также отметила, что оргазм вызывает расслабление, которое улучшает качество сна. Именно ночной отдых является ключевым фактором в поддержании здоровья.