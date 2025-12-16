Science Daily: постельный режим может продлить или даже усилить боль в спине

Боль в спине — распространенная проблема, но вокруг нее много мифов. Доктор медицинских наук, нейрохирург из системы здравоохранения клиники Майо в Манкейто (штат Миннесота, США) Меган Мерфи развеяла некоторые из них. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на журнал Science Daily.

Многие считают, что основная причина боли в спине — подъем тяжестей. Однако, по словам Мерфи, часто болевые ощущения связаны с малоподвижным образом жизни, плохой осанкой, лишним весом и генетическими факторами.

Еще один миф — постельный режим помогает при боли в спине. Специалист утверждает, что несколько дней отдыха могут помочь при мышечном растяжении, но продолжительный постельный режим способен только продлить боль или даже усилить ее. Рекомендуется изменить образ жизни, прибегнуть к физическим упражнениям с низкой интенсивностью и избегать активностей, которые могут усугубить состояние.

Мерфи также отмечает, что боль в спине не всегда свидетельствует о серьезных заболеваниях. В большинстве случаев причина кроется в растяжении или перенапряжении мышц, которые часто проходят самостоятельно и не связаны с заболеваниями позвоночника.

Нейрохирург подчеркнула, что при хронической боли не всегда нужна операция. Чаще эффективны немедикаментозные методы — физиотерапия и изменение образа жизни. Срочная медицинская оценка нужна, если боль усиливается ночью, отдает в ноги, сопровождается слабостью, онемением или нарушением контроля мочеиспускания.