Science Daily: медитации могут провоцировать панические атаки

Медитации, которые часто рекомендуют для снижения стресса, могут иметь и противоположный эффект. Об этом сообщила «Свободная Пресса» со ссылкой на журнал Science Daily.

У некоторых людей в процессе могут возникнуть панические атаки, навязчивые или болезненные воспоминания, связанные с прошлыми травмами. В редких случаях возможны ощущения деперсонализации или диссоциации.

Тем не менее, психолог из Мельбурнского университета Николас Ван Дам подчеркнул, что с такими побочными эффектами сталкиваются лишь около 1% практикующих медитации.

«Эти практики подходят не всем. Если они не работают, это необязательно потому, что человек делает что-то неправильно. Возможно, это просто неподходящий вариант», — отметил эксперт.