Сайт pravda-nn.ru: стреляющая боль может говорить о том, что у человека продуло голову

Стреляющая боль обычно сообщает о том, что у человека продуло голову. Это может случиться в любое время года, написал сайт pravda-nn.ru .

Такая боль может говорить, что в организме человека есть такие инфекции, как ангина или грипп. Она также может быть результатом простуженных, воспаленных мышц шеи, верхней части плеча или нижней челюсти.

Иногда стреляющая боль указывает на воспаление тройничных нервов, расположенных с обеих сторон головы. Человек может испытывать неприятные симптомы в области губ, глаз, носа, верхней или нижней челюсти, десны или языка может атаковать до сотен раз в день. Чтобы ее немного приглушить, медики советуют обмотать голову толстым махровым полотенцем, а также выпить теплый чай с малиной или черникой.

Лекарства от любого вида боли должны назначаться лечащим врачом только после установления диагноза.