Сайт Izhlife перечислил ключевые различия между йогой и пилатесом

Выбор между йогой и пилатесом для оздоровления спины может стать сложной задачей, особенно если вы столкнулись с болевыми симптомами. Эти две системы отличаются своей философией и методами воздействия на организм. Подробнее об этом — в материале Izhlife .

Йога зародилась в древней Индии и сосредоточена на духовном и физическом равновесии. Асаны, или физические позы, служат подготовкой к медитации. В то время как пилатес, разработанный в ХХ веке немцем Джозефом Пилатесом, ориентирован на механическую работу мышц и реабилитацию.

С возрастом, из-за сидячего образа жизни, многие сталкиваются с проблемами позвоночника. Йога помогает снять стресс и улучшить гибкость, но требует осторожности при выполнении асан, чтобы не навредить спине. Пилатес, с другой стороны, создает мышечный корсет, разгружая позвоночник и уменьшая болевые ощущения.

Исследования показывают, что обе практики эффективны для снижения болей в нижней части спины, но действуют по-разному. Регулярность занятий — ключ к успеху.

При выборе метода стоит учитывать свои потребности: — Если у вас есть боли в пояснице, проблемы с осанкой или вы предпочитаете четкую технику, пилатес может быть лучшим выбором. — Йога подойдет тем, кто ищет расслабление, улучшение гибкости и готов работать с телом осознанно.

Для людей старше 35 лет рекомендуется сначала пройти курс пилатеса для укрепления мышц, а затем добавить мягкие стили йоги для гибкости и снятия стресса. Консультация с врачом перед началом занятий обязательна.