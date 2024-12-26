Россиянам рассказали, когда нельзя «пересидеть» дома при травме

Хирург Манукалова: если болевой синдром не проходит — это повод пойти к врачу

Переломы седалищных костей и копчика могут оказаться серьезными повреждениями, несмотря на кажущуюся мягкость тканей.

Если после падения или травмы болевой синдром не проходит ни с течением времени, ни после прикладывания льда, если присутствует ограничение движения поврежденного места или начинается отек — необходимо обратиться к врачу. Первые трое суток особенно важны для контроля состояния.

Следует обращать внимание на внешние признаки, такие как покраснение, гиперемия и изменение местной температуры поврежденного участка. Если место травмы теплее или холоднее других участков тела, это может быть дополнительным сигналом о проблеме.

В качестве первой помощи рекомендуется приложить холод к поврежденному месту и, возможно, использовать эластичный бинт. Важно внимательно следить за своими ощущениями в течение первых трех суток. При нарастании боли и отека следует обратиться в травмпункт или больницу.

При усилении болевого синдрома и отека необходимо сделать рентген. Не стоит каждый раз вызывать скорую помощь при ушибе, но важно прислушиваться к своим ощущениям. Нельзя наступать на поврежденную конечность, чтобы не усилить приток крови и не усугубить ситуацию. В случае подозрения на перелом можно иммобилизовать конечность подручными средствами и принять нестероидное обезболивающее.

Важно помнить, что при травмах самолечение может привести к осложнениям. Если пострадал кто-то рядом, лучше не трогать его, а подложить что-то под голову, накрыть чистой одеждой и вызвать скорую помощь.