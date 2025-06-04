Россиянам раскрыли секрет восстановления мышц с помощью томатов

В рамках празднования Всемирного дня бега, который отмечается 4 июня, эксперты поделились ценными советами по эффективному восстановлению после физических нагрузок. Специалисты из агрохолдинга «ЭКО-культура» в интервью Life.ru рассказали о простом и доступном методе поддержания организма — употреблении свежих помидоров.

Эти сочные плоды богаты ликопином, мощным антиоксидантом, способствующим снижению воспаления в мышечных тканях и ускорению их регенерации. Наличие витаминов А, С и калия в томатах помогает поддерживать электролитный баланс, что особенно важно после интенсивных тренировок.

В отличие от промышленных энергетиков с высоким содержанием сахара и искусственных добавок, помидоры предлагают натуральную альтернативу для перекуса. Интересно, что они также способствуют выработке серотонина, известного как «гормон счастья», который улучшает настроение и снижает уровень стресса.

Наилучшее время для употребления томатов — первые 30-60 минут после физической активности. Особенно удобны черри, которые легко взять с собой в спортивную сумку для быстрого восстановления сил. Такой натуральный подход не только помогает мышцам, но и повышает общую работоспособность организма.