Россиянам посоветовали выбирать легкие блюда с минимумом жиров после праздников

Праздники часто сопровождаются застольями с калорийной пищей, что может вызвать дискомфорт. Гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала RT о правильном питании после таких периодов.

По ее словам, стоит выбирать легкие блюда с минимумом жиров, но богатые клетчаткой и белком. Например, на завтрак можно съесть нежирный творог, сырники, вареные яйца или яичницу. Хорошо добавить легкий овощной салат. Можно ограничиться кофе и бутербродом с ветчиной или нежирным мясом, главное — не переедать.

Обед и ужин могут состоять из салата из свежих овощей с небольшим количеством масла, куриного или овощного супа, котлет из индейки на пару либо запеченной рыбы. Эти блюда легко усваиваются и не вызывают чувства тяжести.

Важно также готовить овощи с минимальной обработкой, чтобы сохранить витамины и пищевые волокна. Для гарнира подойдут рис, гречка или вареный картофель. В качестве перекусов между основными приемами пищи можно выбрать фрукты, орехи или йогурт без добавок. Они помогут поддерживать уровень энергии.

Кашух подчеркнула, что пока сохраняются неприятные ощущения в животе, следует избегать тяжелой пищи, жирного, жареного и копченого.