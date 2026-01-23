Россиянам посоветовали тщательно осматривать замороженные продукты перед приготовлением

Многие люди стараются закупаться продуктами впрок и хранить их в морозильной камере, ведь заморозка позволяет надолго сохранить свежесть и пользу. Однако даже в морозилке продукты могут испортиться, предупреждает руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова. В беседе с Life.ru эксперт рассказала, как распознать испорченные продукты и избежать ошибок при хранении.

Хотя морозильная камера позволяет хранить пищу длительное время, это не гарантирует ее сохранности. Холод замедляет жизнедеятельность бактерий, но не убивает их. Ошибки в хранении или периодические выключения холодильника могут привести к тому, что после разморозки еда окажется испорченной.

Перед приготовлением замороженный продукт необходимо тщательно осмотреть. Тревожные сигналы — изменение цвета. У мясной продукции он в основном варьируется от розового до красного, но если появились темные или зеленые пятна, мясо лучше выбросить. Также стоит обратить внимание на цвет жира — если он стал желтым, это может означать, что кусок уже долго хранится в морозилке и его употребление в пищу может быть под вопросом.

Поврежденная упаковка также увеличивает риски — продукт может впитать посторонние запахи. Дополнительной проверкой станет легкое размораживание: нехарактерный запах явно говорит о порче.

Чтобы обезопасить продукт от возможной порчи, важно соблюдать несколько предосторожностей. Пищу можно хранить в морозилке не больше года, а некоторые категории товаров — фарш или готовые блюда — максимум три месяца. Чтобы не запутаться, лучше на каждый продукт клеить стикеры с датой, когда он был помещен в морозилку.

Все продукты рекомендуется хранить небольшими порциями в плотно закрывающихся контейнерах, которые защитят от холодного воздуха и другого внешнего воздействия. Хорошо подойдут полимерные емкости, но следите за тем, чтобы на них была маркировка в виде снежинки — такие смогут выдержать низкие температуры.