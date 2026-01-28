Россиянам посоветовали пить имбирный настой с лимоном для защиты сердца в холодную погоду

В морозную погоду важно заботиться о своем здоровье. Холодный воздух может сужать сосуды, повышать давление и увеличивать нагрузку на сердце. Врачи рекомендуют одеваться по погоде, носить перчатки и комфортную обувь, а также вовремя принимать прописанные лекарства. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Один из простых способов позаботиться о себе — включить в рацион здоровые теплые напитки. Они не только согревают, но и улучшают кровообращение, борются с обезвоживанием и снабжают организм полезными антиоксидантами. Важно, чтобы напитки были без добавленного сахара и без алкоголя.

Классический зеленый чай: защита сосудов

Исследования китайских кардиологов показывают, что антиоксиданты-катехины в зеленом чае расслабляют стенки сосудов, мягко снижают артериальное давление у гипертоников и уменьшают воспаление. Британский фонд сердца подтверждает его пользу для нормализации уровня холестерина.

Чтобы заварить зеленый чай, нужно одну чайную ложку качественного листового чая залить водой, остывшей до 80 градусов, и настаивать две-три минуты. Пить один-два раза в день.

Имбирный настой с лимоном: согревающий тоник

Имбирь — природный «разогреватель». Его активное соединение гингерол обладает сосудорасширяющим эффектом, улучшая периферическое кровообращение. Американская кардиологическая ассоциация напоминает, что поддержание внутренней температуры снижает нагрузку на сердце от мороза. Лимон добавляет в напиток полезный витамин С и флавоноиды.

Для приготовления имбирного настоя нужно залить два-три тонких ломтика свежего имбиря 250–300 мл горячей воды (90–95 градусов). Когда напиток остынет, добавить одну-две дольки лимона. Настаивать пять-семь минут.