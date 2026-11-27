Оспу обезьян от обычной респираторной инфекции и ветрянки отличают увеличенные лимфоузлы и высыпания на кистях и стопах. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала заведующая кафедрой анатомии и физиологии человека и животных факультета биологии РГПУ имени А. И. Герцена Екатерина Никитина.

«Отличительный признак — лимфаденопатия, то есть увеличение лимфатических узлов, которое при обычной респираторной инфекции встречается редко», — сказала она.

По словам Никитиной, на начальном этапе заболевание очень просто принять за ОРЗ или грипп — температура тоже выше 38 градусов, присутствует озноб, упадок сил и ломота в мышцах. Если появятся типичные высыпания — нужно без промедления идти к врачу.

Также специалист отметила, что вирус распространяется при прямом контакте с носителем и воздушно-капельным путем. Опасность его завоза сохраняется при заграничных поездках, особенно в Таиланд и страны Африки. Однако процент случаев заражения в мире очень маленький, угрозы эпидемии нет.