Россиян призвали включить в праздничную аптечку ферменты и сорбенты

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев поделился рекомендациями о том, какие лекарства стоит включить в праздничную аптечку. По его словам, особое внимание следует уделить пищеварительным ферментам и сорбентам. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Кроме того, врач подчеркнул важность наличия лекарств, которые принимаются на регулярной основе. «Дополнительно советую положить средства от изжоги, обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, препараты для регидратации при потере жидкости и перевязочные средства», — отметил Еделев.

Дмитрий Еделев рекомендовал разместить аптечку на видном месте или взять с собой в новогоднее путешествие, сообщил RT.

Психолог Анетта Орлова, в свою очередь, посоветовала в интервью сайту kp.ru не переутомляться в предновогодней суете и находить время для отдыха.