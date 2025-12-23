Россиян призвали включить в праздничную аптечку ферменты и сорбенты
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев поделился рекомендациями о том, какие лекарства стоит включить в праздничную аптечку. По его словам, особое внимание следует уделить пищеварительным ферментам и сорбентам. Об этом написала Общественная Служба Новостей.
Кроме того, врач подчеркнул важность наличия лекарств, которые принимаются на регулярной основе. «Дополнительно советую положить средства от изжоги, обезболивающие, антигистаминные, жаропонижающие, препараты для регидратации при потере жидкости и перевязочные средства», — отметил Еделев.
Дмитрий Еделев рекомендовал разместить аптечку на видном месте или взять с собой в новогоднее путешествие, сообщил RT.
Психолог Анетта Орлова, в свою очередь, посоветовала в интервью сайту kp.ru не переутомляться в предновогодней суете и находить время для отдыха.