Россиян предупредили о важности наличия строгих показаний для проведения рентгена сосудов

Ангиография — это метод контрастного рентгенологического исследования, который визуализирует кровеносные сосуды. Главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории Оксана Платонова рассказала «Газете.Ru» , что эту процедуру проводят только при наличии строгих показаний.

По словам врача, среднегодовая естественная доза радиации, которую получает человек, составляет 2–3 мЗв/год. Доза при ангиографии — от 3 до 15 мЗв, что эквивалентно 1–5 годам естественного радиационного фона. Процедуру проводят только при необходимости, например, после перенесенного инфаркта или инсульта.

Платонова подчеркнула, что вопрос «вреда» в современной медицине не ставится так упрощенно. Диагностика проводится по показаниям, и потенциальный риск многократно ниже, чем риск пропустить заболевание. Современные аппараты работают с минимальными дозами воздействия и высокой степенью защиты.