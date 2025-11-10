Россиян предупредили о важности наличия строгих показаний для проведения рентгена сосудов
Ангиография — это метод контрастного рентгенологического исследования, который визуализирует кровеносные сосуды. Главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории Оксана Платонова рассказала «Газете.Ru», что эту процедуру проводят только при наличии строгих показаний.
По словам врача, среднегодовая естественная доза радиации, которую получает человек, составляет 2–3 мЗв/год. Доза при ангиографии — от 3 до 15 мЗв, что эквивалентно 1–5 годам естественного радиационного фона. Процедуру проводят только при необходимости, например, после перенесенного инфаркта или инсульта.
Платонова подчеркнула, что вопрос «вреда» в современной медицине не ставится так упрощенно. Диагностика проводится по показаниям, и потенциальный риск многократно ниже, чем риск пропустить заболевание. Современные аппараты работают с минимальными дозами воздействия и высокой степенью защиты.