Россиян предупредили о мощной магнитной буре с 28 по 31 мая

Астрономы сообщают, что с 28 по 31 мая Земля попадет под удар геомагнитного шторма класса Kp 5, классифицируемого как умеренный, однако его последствия почувствуют многие жители планеты. Врачи советуют метеозависимым людям сократить физические нагрузки, избегать вождения авто и употребления алкоголя, кофеина и сигарет, отметил сайт Life.
Особую осторожность следует проявить людям, которые страдают сердечно-сосудистыми болезнями, нервными расстройствами и хроническим стрессом. Даже здоровые люди могут почувствовать снижение энергии, усталость, головную боль и общую слабость.
Рекомендуется внимательно относиться к состоянию организма и своевременно консультироваться с врачами.
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