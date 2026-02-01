Россиян предупредили, что повторная заморозка рыбы и мяса может привести к проблемам со здоровьем

Заморозка — удобный способ сохранить продукты и готовые блюда. Однако не все можно подвергать воздействию низких температур без потери качества и вкуса. Какие готовые блюда не следует замораживать, рассказал сайт «7 Дней.Ru» .

Многие молочные продукты плохо переносят холод. Например, после разморозки йогурт может расслоиться и стать невкусным, сметана отделить сыворотку, майонез потерять свою консистенцию, а мягкие сыры, такие как брынза, превратиться в безвкусные комочки.

Некоторые готовые блюда также не стоит отправлять в морозилку. Макароны потеряют свой аппетитный вид и вкус, желе и заливное превратятся в жидкую массу из-за разрушения желатина, а сухарики перестанут хрустеть.

Овощи с высоким содержанием воды, такие как огурцы, помидоры, цуккини, баклажаны и картофель, после размораживания потеряют свою структуру и станут водянистыми. Сочные фрукты, такие как яблоки, арбузы и дыни, после разморозки превратятся в пюре. Также не рекомендуется замораживать салаты, рукколу и листья белокочанной капусты.

Специалисты предупредили, что повторная заморозка может быть опасна. Не рекомендуется вновь отправлять в морозилку рыбу и мясо, поскольку в них быстро размножаются бактерии, даже при правильной разморозке в холодильнике. Это может привести к проблемам со здоровьем.