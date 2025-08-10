Россиян предупредили, что грязная вытяжка в ванной может спровоцировать заболевания дыхательной системы

Вытяжка в ванной, если она недостаточно чистая, может спровоцировать серьезные заболевания дыхательной системы. Об этом Infox.ru сообщил ассистент кафедры анатомии человека в Институте анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пирогоского университета Минздрава России Алексей Решетун.

В вытяжных системах центральной вентиляции могут скапливаться микроорганизмы, в том числе опасные бактерии, например легионеллы. Также иногда там можно обнаружить мертвых птиц.

«Наличие бактерий в вытяжной системе в первую очередь может вызвать ряд респираторных заболеваний, которые зачастую сопровождаются высокой температурой. Кроме того, большое количество пыли и плесени ведет как к заболеваниям органов дыхания, так и к аллергическим реакциям», — добавили в университете.

Для профилактики проблем рекомендуется очищать вытяжку не реже одного раза в неделю, используя пылесос и дезинфицирующие средства.