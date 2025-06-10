Россиян предостерегли от покупки арбузов в несезон

В недавнем прошлом сезоны фруктов в российских магазинах были четко разграничены. Однако сейчас ананасы, клубника и мандарины доступны круглый год. Первые арбузы уже появились на прилавках в конце мая, что вызывает вопросы о безопасности и качестве таких покупок. Редакция «ТСН24» решила выяснить, стоит ли приобретать арбузы в несезон. Журналисты купили арбузы в магазине и на рынке для проведения эксперимента.

Цена арбуза в супермаркете составила 129,99 рубля за килограмм, при этом арбуз весил 8,5 килограмма и обошелся в 1 104,9 рубля. На рынке цена была 130 рублей за килограмм, арбуз весил семь килограмм и стоил 884 рубля. Продавец в магазине заверил, что иранские арбузы сладкие и пользуются спросом, написал «ФедералПресс».

Разрезанные плоды оказались разными. Мякоть арбуза из магазина была светлой и сочной, но участники эксперимента Вячеслав и Юрий отметили его недозрелый вкус. Юрий сравнил его с подслащенным огурцом и поставил твердую двойку с учетом цены.

Арбуз с рынка оказался меньше, но его мякоть была более красной и спелой, что понравилось сотрудникам редакции. Юрий отметил, что этот образец слаще и вкуснее, чем магазинный. Дарья подтвердила, что красный арбуз был слаще, а розоватый — обычным. Александра выразила мнение, что арбузы вне сезона невкусные. Вячеслав отметил водянистый вкус маленького арбуза.

Результаты эксперимента показали, что большинство сотрудников редакции предпочитают ждать августа, чтобы не тратить деньги на недозревшие ягоды. Лишь двое готовы покупать арбузы до основного сезона.

Специалисты предупреждают о потенциальной опасности ранних арбузов. Они либо привезены из дальних регионов, либо выращены с использованием химических стимуляторов роста.