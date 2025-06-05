Роспотребнадзор: вши могут передаваться при обмене наушниками и расческами

В Северной столице и Ленинградской области ситуация с педикулезом остается стабильной. Специалисты поделились рекомендациями по предотвращению инфицирования, сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Петербургу.

Согласно данным экспертов, в городе на Неве в 2024 году зарегистрировано 2572 случая недуга, вызванного вшами, включая 1023 заражения среди детей.

Педикулез — это заболевание, спровоцированное паразитическими насекомыми. Вши чаще всего передаются контактным путем, например при обмене головными уборами, шарфами, расческами, наушниками.

Для профилактики заболевания рекомендуется регулярно мыть тело, менять постельное и нательное белье, ежедневно расчесывать волосы, не пользоваться чужими предметами личной гигиены и проводить осмотры волосяного покрова после поездок.