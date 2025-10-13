Роспотребнадзор: шестеро нижегородцев попали в больницу из-за отравления грибами в 2025 году

За первую половину 2025 года в больницы Нижегородской области поступили шестеро пострадавших от отравлений грибами. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули важность правильной подготовки продукта перед употреблением, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Эксперты напомнили, что особую опасность представляют собранные самостоятельно грибы. Врачи призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности при сборе и приготовлении грибов, особенно это касается семей с детьми и людьми с хроническими заболеваниями ЖКТ.
Строго запрещены сбор грибов вблизи дорог и предприятий, неправильное хранение и использование непроверенных способов заготовки, подчеркнули представители ведомства.
