Роспотребнадзор: шестеро нижегородцев попали в больницу из-за отравления грибами в 2025 году

За первую половину 2025 года в больницы Нижегородской области поступили шестеро пострадавших от отравлений грибами. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули важность правильной подготовки продукта перед употреблением, сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Эксперты напомнили, что особую опасность представляют собранные самостоятельно грибы. Врачи призвали жителей региона соблюдать меры предосторожности при сборе и приготовлении грибов, особенно это касается семей с детьми и людьми с хроническими заболеваниями ЖКТ.

Строго запрещены сбор грибов вблизи дорог и предприятий, неправильное хранение и использование непроверенных способов заготовки, подчеркнули представители ведомства.