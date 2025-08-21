Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о риске заражения опасным паразитом при употреблении сырой рыбы

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа предупредил население региона о высокой опасности заражения дифиллоботриозом. Заболевание вызывают ленточные черви длиной до 10 метров, передающиеся человеку через сырую рыбу местных рек, сообщил сайт Ura.ru .

Ежегодно около 150 жителей Югры заболевают дифиллоботриозом, симптомы которого проявляются спустя месяц-два после употребления сырого, малосольного или плохо прожаренного продукта. Возможны слабость, головокружения, рвота и сильные боли в желудке. Наиболее подвержены риску жители Лангепаса.

Эксперты рекомендовали отказаться от блюд из необработанной рыбы и соблюдать правила кулинарной обработки продуктов.