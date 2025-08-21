Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО о риске заражения опасным паразитом при употреблении сырой рыбы

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа предупредил население региона о высокой опасности заражения дифиллоботриозом. Заболевание вызывают ленточные черви длиной до 10 метров, передающиеся человеку через сырую рыбу местных рек, сообщил сайт Ura.ru.
Ежегодно около 150 жителей Югры заболевают дифиллоботриозом, симптомы которого проявляются спустя месяц-два после употребления сырого, малосольного или плохо прожаренного продукта. Возможны слабость, головокружения, рвота и сильные боли в желудке. Наиболее подвержены риску жители Лангепаса.
Эксперты рекомендовали отказаться от блюд из необработанной рыбы и соблюдать правила кулинарной обработки продуктов.
