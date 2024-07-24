Роспотребнадзор: покупная выпечка может спровоцировать проблемы с обменом веществ
Выпечка — источник большого количества сахара, жиров и углеводов. А вот чего там нет, так это полезных волокон клетчатки, сообщил «ТСН24» со ссылкой на данные тульского Роспотребнадзора.
Специалисты отметили, что такой состав вредит не только фигуре, но и пищеварению. Чрезмерное употребление мучных продуктов может привести к запорам.
Кроме того, нередко в покупных пирожках содержится повышенное количество трансжиров. В избытке такие вещества негативно влияют на обмен веществ, а также иммунную и сердечно-сосудистую системы.
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