Роспотребнадзор по Петербургу: вареная кукуруза богата витаминами РР, E, K

В Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам о неочевидных преимуществах вареной кукурузы в летний период. Об этом написало местное СМИ .

Вареная кукуруза — это не только вкусное, но и полезное лакомство. Она богата витаминами РР, E, K, витаминами группы B (B₁, B₂), аскорбиновой кислотой, а также минеральными соединениями (калий, фосфор, железо, магний) и незаменимыми аминокислотами (триптофан, лизин).

Кукуруза положительно влияет на организм: улучшает пищеварение; укрепляет иммунитет; полезна для зрения; оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие на суставы; помогает уменьшить отеки.

Кроме того, в Роспотребнадзоре поделились интересными фактами о кукурузе: она известна человечеству почти девять тысяч лет; существует более 50 сортов кукурузы; цвет зерен может быть разным — от желтого до черного и синего.