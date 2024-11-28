Роспотребнадзор по Нижегородской области: в зимнее время года рекомендуется спать не менее 7-9 часов

С наступлением холодов и короткого светового дня необходимо увеличить продолжительность сна. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, написало ИА «Время Н».

Организму будет проще просыпаться, если он получает достаточное количество сна. Кроме всего прочего, важно ложиться спать в одно и то же время.

«Спите не менее семи-девяти часов. Этого достаточно, чтобы выспаться. Добавьте в свой режим занятия спортом», — дали советы сотрудники ведомства.

Плотный и полезный завтрак также поможет организму взбодриться и запастись энергией на весь день, говорится в сообщении нижегородского Роспотребнадзора.

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