Роспотребнадзор по Нижегородской области: в зимнее время года рекомендуется спать не менее 7-9 часов
С наступлением холодов и короткого светового дня необходимо увеличить продолжительность сна. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, написало ИА «Время Н».
Организму будет проще просыпаться, если он получает достаточное количество сна. Кроме всего прочего, важно ложиться спать в одно и то же время.
«Спите не менее семи-девяти часов. Этого достаточно, чтобы выспаться. Добавьте в свой режим занятия спортом», — дали советы сотрудники ведомства.
Плотный и полезный завтрак также поможет организму взбодриться и запастись энергией на весь день, говорится в сообщении нижегородского Роспотребнадзора.
Межрегиональные соревнования по рукопашному бою прошли в Химках
РЭО предложил изменить регулирование тарифов в сфере отходов
Лекция об истории Дня военной присяги прошла в Химках
Подмосковные гребцы выиграли 6 медалей на всероссийских соревнованиях
В Сирии погиб генерал КСИР
Вечер памяти актера Алексея Баталова прошел в Химках
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте