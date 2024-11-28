Роспотребнадзор по Нижегородской области: в зимнее время года рекомендуется спать не менее 7-9 часов

С наступлением холодов и короткого светового дня необходимо увеличить продолжительность сна. Об этом сообщили специалисты Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, написало ИА «Время Н» .

Организму будет проще просыпаться, если он получает достаточное количество сна. Кроме всего прочего, важно ложиться спать в одно и то же время.

«Спите не менее семи-девяти часов. Этого достаточно, чтобы выспаться. Добавьте в свой режим занятия спортом», — дали советы сотрудники ведомства.

Плотный и полезный завтрак также поможет организму взбодриться и запастись энергией на весь день, говорится в сообщении нижегородского Роспотребнадзора.