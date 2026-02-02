Роспотребнадзор озвучил рекомендации по питанию для профилактики ожирения
Специалисты Роспотребнадзора подготовили список продуктов, которые могут помочь в профилактике ожирения. Об этом написала «ТСН24».
Согласно рекомендациям ведомства, особое внимание стоит уделить продуктам, богатым белками, клетчаткой и полезными жирами. Эти компоненты помогают регулировать обмен веществ и поддерживать оптимальный вес.
Роспотребнадзор подчеркивает важность сбалансированного питания, которое должно включать разнообразные фрукты и овощи, нежирные источники белка, а также цельнозерновые продукты. Такая диета способствует укреплению здоровья и снижению риска развития ожирения.