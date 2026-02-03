Роспотребнадзор: люди, работающие на открытом воздухе в мороз, должны быть обеспечены горячим питанием в перерыв на обед

Нижегородцам напомнили о мерах профилактики переохлаждения и обморожений при выполнении работ на открытом воздухе в зимний период. Рекомендации опубликовали в Телеграм-канале Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщило ИА «Время Н» .

Основные меры профилактики включают обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований руководителями организаций, а также допуск к работам в условиях пониженных температур только лиц, прошедших обязательные медицинские осмотры.

Важно проводить инструктаж работников о воздействии холода на организм и мерах индивидуальной профилактики, предоставлять им специальную одежду, обувь и иные средства индивидуальной защиты от холода.

Важно поддерживать температуру воздуха в помещениях для обогрева в пределах +21…+25 градусов. Продолжительность одного перерыва для обогрева должна составлять не менее десяти минут. Кроме того, работодатель обязан предоставлять горячее питание в обеденный перерыв. Возобновлять работы на холоде можно не ранее чем через десять минут после приема пищи.