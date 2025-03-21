Излишняя стерильная среда в доме может навредить иммунной системе ребенка. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Идеальная чистота в квартире предполагает вымытые со специальными средствами поверхности, свежевыстиранные и выглаженные вещи, включая постельное белье и полотенца, полное отсутствие следов присутствия домашних питомцев. Такие условия лишают детский организм возможности адаптироваться и подготовиться к встрече с опасностями окружающей среды.

По мнению медиков, иммунитет малышей должен формироваться естественным образом — при взаимодействии с бактериями и вирусами, добавил «Сiбдепо».