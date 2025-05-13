Роспотребнадзор: готовая еда хранится вне холодильника два-три часа

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, как избежать пищевых отравлений летом. Важно соблюдать правила хранения продуктов, отметила эксперт в беседе с Ura.ru.
Среди самых частых ошибок она выделила несоблюдении сроков годности, покупку больших объемов продукции и неправильное хранении вскрытых упаковок.
Раева предупредила, что еду собственного приготовления, а также мясную, рыбную и молочную продукцию нежелательно хранить вне холодильника. Готовые блюда могут находиться без холода два-три часа, затем их нужно убрать в холодильник для предотвращения микробиологической порчи, добавил RT.
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