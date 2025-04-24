Роспотребнадзор: дефицит витамина A может обернуться ухудшением зрения

Витамины группы А, включающие ретиноиды и каротиноиды, играют важную роль в поддержании здоровья кожи, волос и ногтей. Об этом сообщил « Санкт-Петербург.ру » со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Северной столице.

Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, таких как печень, сыр, икра горбуши, яйца и молоко. Однако они могут разрушаться при длительной термической обработке.

Каротиноиды — вещества из растительных продуктов, например моркови, петрушки, тыквы и абрикоса. Они хуже усваиваются организмом из-за более низкой биологической активности.

Дефицит витамина А может проявляться сухостью кожи, ломкостью волос, поперечными полосами на ногтях и ухудшением зрения в темноте. При этом важно помнить, что самолечение витаминами опасно, добавил «Петроград».