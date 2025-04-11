Роскачество предупредило об угрозе ранней смерти из-за дефицита полезных веществ

Роскачество назвало главную опасность, связанную с дефицитом полезных веществ в рационе. По словам руководителя Центра компетенций по функциональному питанию Марьям Давлекамовой, недостаток пищевых волокон, белка, витаминов и минералов, а также избыток сахара и трансжиров повышают риск ранней смерти, написал сайт NEWS.ru.