Роскачество предупредило об угрозе ранней смерти из-за дефицита полезных веществ

Роскачество назвало главную опасность, связанную с дефицитом полезных веществ в рационе. По словам руководителя Центра компетенций по функциональному питанию Марьям Давлекамовой, недостаток пищевых волокон, белка, витаминов и минералов, а также избыток сахара и трансжиров повышают риск ранней смерти, написал сайт NEWS.ru.
Эксперт подчеркнула, что несбалансированное питание увеличивает вероятность возникновения хронических заболеваний. Функциональные продукты помогут устранить дефицит полезных веществ, так как они обогащены витаминами, минералами, белками и клетчаткой, но при этом имеют умеренную калорийность.
Для предотвращения недостатка полезных веществ диетолог рекомендует использовать функциональные продукты с высокой пищевой ценностью.
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