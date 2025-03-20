Роскачество: больничный дольше 14 дней продлевается врачебной комиссией

Правильное оформление больничного — это гарантия того, что пациент получит компенсацию. В пресс-службе Роскачества объяснили RT , на что нужно обратить внимание при оформлении и закрытии листа временной нетрудоспособности.

Представители организации подчеркнули, что в документе должны быть указаны информация о враче, название медицинского учреждения, личные данные больного, код заболевания, даты выдачи и окончания больничного, срок действия и дата возможного возвращения к работе.

Больничный лист можно получить не только в случае персональной нетрудоспособности, но и при необходимости ухаживать за членом семьи. Эксперты уточнили, что выход на работу возможен раньше срока, указанного в больничном листе, но только с разрешения врача.

Если больничный длился 14 дней, то дальнейшее его продление возможно только после одобрения врачебной комиссии. Также специалисты предупредили, что выходить на работу с незакрытым больничным листом не рекомендуется, так как это может привести к снижению компенсации и штрафу для работодателя.