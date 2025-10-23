Ринохирург Карпович предупредил, что искривленная перегородка носа влияет на работу мозга

Ринохирург и пластический хирург Сергей Карпович предупредил о рисках, связанных с искривленной носовой перегородкой. В интервью «Известиям» он отметил, что многие недооценивают вред от привычки дышать ртом, которая часто возникает из-за проблем с носовым дыханием.

По словам эксперта, неправильное дыхание может привести к фарингиту, ларингиту и бронхиту, а также к синдрому обструктивного апноэ сна.

«Каждая такая остановка вызывает микропробуждение мозга, который переходит в тревожный режим из-за нехватки кислорода», — пояснил хирург.

Карпович подчеркнул, что храп и дыхание ртом могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем, включая гипоксию и гибель клеток головного мозга. Решением проблемы может стать септопластика — операция по восстановлению правильной формы носовой перегородки.