«Ридус»: туман в голове и снижение концентрации могут указывать на обезвоживание

Организм может подавать сигналы о нехватке жидкости задолго до появления жажды. Распознать эти признаки вовремя — значит избежать негативных последствий для здоровья, написал «Ридус» .

Даже легкое обезвоживание влияет на мозг, сердце, мышцы и кожу. Потеря нескольких процентов влаги может сказаться на ясности ума, эмоциональном состоянии, кровообращении и балансе минералов. Эти симптомы часто путают с последствиями усталости или стресса, сообщил сайт nashgorod.ru.

Вот несколько основных малозаметных признаков обезвоживания:

«Туман» в голове и снижение концентрации. Ясность мышления зависит от уровня гидратации. При нехватке воды снижается скорость реакции, ухудшаются концентрация и кратковременная память.

Постоянная усталость. Вода важна для метаболизма и выработки энергии. При ее недостатке организм затрачивает больше сил на поддержание базовых процессов, что проявляется слабостью.

Неприятный запах изо рта. Из-за недостатка влаги сокращается выработка слюны, снижается естественная защита полости рта от бактерий.

Судороги и мышечные спазмы. Нарушение баланса электролитов, таких как натрий, калий и магний, может вызывать спазмы, особенно в условиях физической нагрузки или жары.

Ускоренное сердцебиение. Для компенсации уменьшившегося объема крови сердцу приходится сокращаться чаще, что приводит к учащению пульса.

Ранние признаки появляются уже при небольшом дефиците. Наличие двух и более симптомов с высокой вероятностью указывает на проблему, особенно в условиях сухого воздуха, повышенных физических нагрузок или активного употребления кофе и алкоголя.