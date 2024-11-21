РИАМО: ходьба активирует нейропластичность мозга

Один из самых простых способов улучшить свои когнитивные функции в условиях постоянного стресса и городской среды — это заняться ходьбой. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на основателей приложения ChallengeGo Романа Прилипко и Константина Южного.

По словам специалистов, в первую очередь, ходьба положительно сказывается на кровеносной системе, улучшая кровообращение организма. Также она способствует снижению кортизола, также известному, как гормон стресса.

Наконец, благодаря ходьбе мозг становится более нейропластичным, он проще учится и лучше впитывает новую информацию, добавил «Петербургский дневник».