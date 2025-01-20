Ревматолог Жиляев: отвращение к молоку может быть симптомом синдрома Бернетта

Некоторые симптомы, такие как тошнота, рвота, потеря аппетита и отвращение к молоку, могут указывать на синдром Бернетта. Это хроническая форма молочно-щелочного синдрома, рассказал врач высшей категории, профессор и ревматолог Европейского Медицинского Центра (EMC) Евгений Жиляев «Газете.Ru» .

По словам специалиста, синдром характеризуется хронической формой нарушений обмена веществ, вызванных избыточным потреблением кальция и молочных продуктов. К признакам также относятся головные боли, слабость мышц, психозы и другие расстройства.

Лечение заключается в прекращении потребления провоцирующих факторов, обеспечении достаточного поступления жидкости и поддержке организма. Полное выздоровление возможно, хотя некоторые последствия, такие как повреждение почек, могут сохраняться, заключил Жиляев.