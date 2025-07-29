Ревматолог Серебрянский посоветовал любителям похрустеть пальцами сделать МРТ суставов

Постоянный хруст пальцами небезопасен и может спровоцировать серьезные болезни суставов. Об этом предупредил врач-ревматолог Юрий Серебрянский в эфире ИА НСН.
Доктор объяснил, что подобная привычка разрушает суставные поверхности и повышает вероятность развития остеоартроза, артрита и других патологий. Особое беспокойство у врача вызывает категория молодых людей с повышенной гибкостью суставов, испытывающая особую тягу к подобному занятию.
При первых признаках дискомфорта Серебрянский настоятельно рекомендовал обращаться к ортопеду и проходить МРТ-диагностику, потому что запущенные патологии нередко приводят к хирургическому вмешательству.
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