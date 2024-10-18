Ревматолог Коншу: спорт и сбалансированное питание помогут сохранить здоровье костей

Остеопороз — серьезная проблема, которая требует особого внимания. Об этом рассказала ревматолог Надежда Коншу в беседе с РИАМО.
По ее словам, сохранить здоровье костей помогут регулярные физические нагрузки. Профилактикой также станет сбалансированное питание. В рационе должны быть продукты с кальцием и витамином D, добавила газета «Петербургский дневник».
Если заболевание уже диагностировали, важно немедленно начинать лечение, подчеркнула врач.
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