Ревматолог Коншу: спорт и сбалансированное питание помогут сохранить здоровье костей

Остеопороз — серьезная проблема, которая требует особого внимания. Об этом рассказала ревматолог Надежда Коншу в беседе с РИАМО .

По ее словам, сохранить здоровье костей помогут регулярные физические нагрузки. Профилактикой также станет сбалансированное питание. В рационе должны быть продукты с кальцием и витамином D, добавила газета «Петербургский дневник».

Если заболевание уже диагностировали, важно немедленно начинать лечение, подчеркнула врач.