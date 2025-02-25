Ревматолог Георгинова: курение и ожирение после 50 лет повышают риски артроза

Возраст после 50 лет, ожирение, курение и травмы суставов относятся к главным факторам риска развития артроза. Об этом рассказала доцент факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, ревматолог Ольга Георгинова, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, симптомы болезни включают боль, утреннюю скованность и скрип в суставах. Для облегчения состояния рекомендуются снизить массу тела, увеличить физическую активность, а также использовать ортопедические приспособления и местные противовоспалительные средства.

При появлении симптомов важно обратиться к специалисту для диагностики и лечения, подчеркнула Георгинова.