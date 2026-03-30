Репродуктолог Салаева предупредила, что хронический стресс может стать причиной проблем с зачатием

Репродуктолог Гюнай Салаева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что хронический стресс может привести к нарушениям овуляции. По ее словам, это происходит из-за повышения уровня пролактина, который блокирует естественный процесс в менструальном цикле.

Салаева подчеркнула, что организм в состоянии хронического стресса начинает экономить ресурсы. Гормон стресса — кортизол — может перечеркнуть даже идеальные анализы и помешать беременности. Острый стресс с адреналином мобилизует, а хронический с кортизолом истощает, привел слова врача сайт NEWS.ru.

Также репродуктолог добавила, что в состоянии стресса организм может приостанавливать функции репродуктивной системы, которая требует много энергии. Это не только приводит к сбоям овуляции, но и к снижению выработки прогестерона — ключевого гормона для наступления беременности. Без него эндометрий матки не готов принять эмбрион.