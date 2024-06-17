Реаниматолог Сорокина: пациенты в коме могут слышать голос близких

Пациенты, которые долгое время находятся в коме без сознания, способны слышать своих родственников и близких. Об этом рассказала анестезиолог-реаниматолог Любовь Сорокина в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам специалиста, часто врачи видят реакцию в виде слезы, когда пациента берет за руку родной человек.

Сорокина привела в пример девочку в коме после ДТП с черепномозговой травмой. Надежда на выздоровление угасала, однако в какой-то момент пациентка стала шевелить рукой и слышать маму, а вскоре после этого встала на ноги.