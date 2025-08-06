Реабилитолог Антонов предупредил о риске развития депрессии из-за спорта

Физическая активность полезна, но у некоторых она способна вызвать негативные последствия для психики. Подробнее рассказал реабилитолог Кирилл Антонов в беседе с « Газетой.ru ».

Врач отметил, что существует психологическая зависимость от результата. Человек начинает беспокоиться, если не видит прогресса.

«Вторая проблема — социальное сравнение. Летом, когда многие занимаются на улице, усиливается тенденция сравнивать себя с другими. Это может вызывать комплексы и снижать самооценку, особенно у новичков». — подчеркнул медик.

Еще одна вероятная сложность — травмы и перетренированность. По словам специалиста, получение повреждения может привести к депрессии, особенно у тех, для кого спорт стал частью самоидентификации.

Как пояснил специалист, это не повод отказываться от спорта. Физическая активность помогает ставить цели и достигать их, что формирует полезные привычки и повышает самооценку.