Радиотерапевт Романов: аллергики способны противостоять некоторым видам рака

Противоречивый эффект: аллергики могут иметь меньший риск развития некоторых видов рака, таких как опухоли головного мозга, рак поджелудочной железы, меланома, колоректальный рак и некоторые урогенитальные опухоли у женщин. Об этом рассказал врач-радиотерапевт Денис Романов в интервью Life.ru .

По его словам, явление объясняют повышенной активностью иммунной системы у людей с аллергией, которая может подавлять рост опухолей. В то же время астма связана с увеличением риска развития рака легких и некоторых других типов, например молочной железы и желудка.

«Так что быть к себе внимательным и следовать рекомендациям врачей обязательно и в таких ситуациях», — заявил медик.

Романов подчеркнул важность онкологических скринингов для аллергиков и астматиков, поскольку защитные свойства не распространяются на все виды злокачественных новообразований.