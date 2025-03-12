Радиочастотную денервацию от боли в спине начали применять в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начали применять новый метод лечения хронической боли в спине — радиочастотную денервацию. Об этом рассказал главный редактор медицинского информационного агентства « Стационар-Пресс » Алексей Никонов.

Новый метод нейрохирурги используют при износе межпозвоночных суставов. Это одна из самых частых причин неприятных ощущений в спине. Методика помогает «выключить» медиальную ветвь спинномозгового нерва, отвечающую за передачу болевых импульсов. Ток высокой частоты проходит через специальный электрод.

Процедура занимает около часа и проводится амбулаторно. Пациент может отправиться домой в тот же день. Лечение доступно бесплатно по полису ОМС, но перед процедурой нужно пройти осмотр у невролога, добавил сайт «Время Н».