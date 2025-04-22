Пульмонолог Цагараева: пыль и шерсть домашних питомцев могут усугублять астму

Доктор медицинских наук, пульмонолог клиники «Медицина» Ольга Цагараева в интервью «Известиям» назвала признаки бронхиальной астмы и способы ведения нормальной жизни с этим диагнозом.

Помимо традиционных признаков астмы, таких как свистящее дыхание, одышка и чувство нехватки воздуха, существуют случаи, когда заболевание проявляется только постоянным кашлем. Кашель может быть сухим или сопровождаться выделением слизи, причем нередко развитие астмы связано с аллергической реакцией организма на раздражающие вещества.

Специалисты выделяют ряд ключевых факторов риска, усугубляющих течение астмы: аллергены домашнего происхождения (пыль, шерсть домашних питомцев); контакт с растениями, вызывающими сенсибилизацию (например, пыльца растений); инфекции дыхательных путей; табакокурение, включая пассивное воздействие табачного дыма.

Без соответствующего лечения астма способна осложняться серьезными заболеваниями, такими как хроническая эмфизема легких и сердечно-сосудистые патологии.