Пульмонолог Шмелев сравнил пассивное курение с газовой атакой

Депутаты Госдумы предложили запретить курить на ходу. В беседе с Life инициативу прокомментировал профессор и пульмонолог Евгений Шмелев.

По его словам, при вдыхании никотина в движении в организм попадает больше опасных веществ. Врач также отметил, что данная вредная привычка приравнивается к наркомании.

«И правильно сделают, если будут штрафовать тех, кто курит при ходьбе. Это огромный вред всем окружающим. Пассивное курение очень вредно, особенно для тех, кто не курит, но ему приходится дышать этим. Это равнозначно газовой атаке», — заявил медик.

На взгляд Шмелева, курение при ходьбе — признак дурного тона, ведь интеллигентные люди стараются не мешать окружающим.