Пульмонолог Никончук предостерег от самостоятельного лечения по советам в интернете

Терапевт и пульмонолог Илья Никончук в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что самостоятельное лечение по советам из интернета может быть опасным. Врач отметил, что без медицинских знаний люди часто неверно интерпретируют свои симптомы и ставят неправильный диагноз, что приводит к ошибочному выбору лекарств.

«Не имея медицинских знаний и опыта, невозможно грамотно интерпретировать свои симптомы и поставить правильный диагноз. Как следствие, высока вероятность подобрать неподходящие препараты», — привел слова доктора RT.

Кроме того, по словам специалиста, самостоятельный выбор дозировки и оценка взаимодействия препаратов могут привести к побочным эффектам и затягиванию болезни. Избыточная самодиагностика по материалам из интернета также может вызвать необоснованную тревогу о здоровье, хронический стресс, неврозы или депрессию.