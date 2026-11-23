Пульмонолог Безлепко назвал усиление одышки и гнойную мокроту симптомами обострения ХОБЛ
Врач-пульмонолог ГКБ № 67 имени Ворохобова Александр Безлепко рассказал, как распознать обострение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, состояние требует немедленного лечения, вплоть до назначения антибиотиков. Основными маркерами обострения являются усиление одышки, учащение кашля и появление гнойной мокроты. Специалист также подчеркнул, что простуда может стать пусковым механизмом для развития самой болезни.
Основными причинами ХОБЛ пульмонолог Наталья Макарьянц ранее называла курение, вредные испарения и загрязнение воздуха.