Пульмонолог Бекетов предупредил об опасности заражения паразитами от голубей

Многие привыкли видеть голубей на городских улицах и считают их совершенно безвредными птицами, некоторые даже специально угощают их лакомствами. Тем не менее, эти животные способны стать источником опасности для здоровья, предупредил доцент Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук и пульмонолог Владимир Бекетов в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, голуби зачастую переносят клещей, клопов и других насекомых, которые наносят человеку вред. Последствием контакта могут стать аллергическая реакция и паразитарная инфекция.

«Вплоть до передачи ленточных червей. Это редкость, конечно, но и такое возможно», — заявил врач.

Как пояснил Бекетов, существует несколько способов заражения: через помет птиц, воздушно-пылевой и контактно-бытовой. Так, частицы помета могут попасть на руки во время кормления, а затем — в желудок или дыхательные пути. Таким образом есть вероятность заразиться сальмонеллезом, кампилобактериозом или листериозом.